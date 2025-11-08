Українська правда
Нетребка та Кравчук – чемпіони Європи з шахів серед юнаків та дівчат

Володимир Максименко — 8 листопада 2025, 12:31
Українські шахісти Мирон Нетребка та Дар'я Кравчук стали чемпіонами Європи серед юнаків та дівчат.

Турнір відбувся у чорногорському місті Будва, де загалом виступало 35 представників України.

У категорії до 8 років Нетребка здобув перемогу з абсолютним результатом – 9 очок з дев'яти, а Дар'я Кравчук серед дівчат до 10 років набрала вісім залікових балів.

Серед інших українських шахістів та шахісток найкращі результати показали: Кароліна Брюхович (до 8) – 6 місце (6 очок), Олеся Печенізька-Ткачова (до 10) – 8 (6,5), Маркіян Ханас (до 10) – 7 (7), Максим Паньків (до 14) – 6 (6,5), Софія Москалець (до 16) ‐ 6 (6,5). 

Змагання відбувалось за швейцарською системою та з класичним контролем часу – 90 хвилин +30 секунд після кожного ходу починаючи з першого. 

Нагадаємо, у вересня юні українці та українки виграли 22 медалі на чемпіонаті Європи з рапіду та бліцу.

