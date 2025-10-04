ФІДЕ видала чергове запрошення росіянину на Кубок світу-2025

ФІДЕ видала чергове запрошення росіянину на участь у Кубку світу з шахів.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Так, свій вайлд-кард отримав Алексєй Грєбнєв. Шахіст ставав чемпіоном світу до 18 років та чемпіоном Європи до 16 років. На чемпіонаті світу з рапіду та бліцу у 2023-му посів 87 місце.

Кубок світу з шахів відбудеться з 31 жовтня по 27 листопада цього року в індійському Гоа.

На чемпіонаті світу візьмуть участь понад 150 шахістів з усього світу, які кваліфікуються туди за своїми здобутками (чемпіон світу, півфіналісти минулого розіграшу, чемпіонка світу, чемпіон світу серед юніорів) та за рейтингом ЕЛО. Серед українців наразі підтверджено участь Василя Іванчука.

Зазначимо, що це не перший випадок надання запрошення росіянам – раніше його отримали Володар Мурзін та Кірілл Алексеєнко, який наразі представляє Австрію.

Також повідомлялось, що Аркадій Дворкович знову спробує повернути російські команди на міжнародні шахові турніри.