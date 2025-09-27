Українська правда
На війні з Росією загинув кандидат у майстри спорту України з шахів

Володимир Максименко — 27 вересня 2025, 17:28
Антон Болдирев загинув
Антон Болдирев
Сумські дебати

На війні з російськими окупантами загинув кандидат у майстри спорту України з шахів Антон Болдирев.

Про це повідомила пресслужба ФШУ.

Воїн став на захист України у 2022 році та загинув 20 вересня на Донеччині – йому було 50 років.

З дитинства командир мінометного взводу цікавився шахами та брав участь у турнірах, згодом отримав звання кандидата у майстри спорту України. 

Також Болдирев неодноразово грав у фіналах чемпіонату України з шахів серед юнаків, але професійну кар'єру розвинути не вдалось.

Поховали військового у Шостці, куди він із сім'єю переїхав у дитинстві.  

Раніше на війні з Росією загинув український тренер з легкої атлетики.

