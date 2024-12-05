Дінь та Гукеш не виявили переможця у дев'ятій партії матчу за звання чемпіона світу з шахів

Завершилась дев'ята партія матчу за звання чемпіона світу з шахів між Дінем Ліженем та Гукешем Доммараджу.

Індійський шахіст застосував дуже сміливий дебют, який мав під собою цікаву пастку для чорного слона Діня, але Ліжень розгадав цей задум та грав дуже обережно, але впевнено.

В ендшпілі китаєць не зміг реалізувати прохідного пішака, а шахісти погодились на нічию, залишивши на дошці двох королів.

Загалом суперники зробили 52 ходи.

Це вже сьома нічия з дев'яти зіграних партій.

Нагадаємо, що за регламентом чемпіоном світу стане той шахіст, який першим набере 7,5 очок. Наразі рахунок 4,5:4,5.

У випадку, якщо за 14 партій із класичним контролем часу переможця виявлено не буде, на вболівальників очікує тай-брейк.

Завтра у шахістів день відпочинку, а вже 7 грудня відбудеться десята партія протистояння.