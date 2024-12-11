Дінь та Гукеш зіграли внічию у 13 партії матчу за звання чемпіона світу

Завершилась 13 партія матчу за чемпіонство світу між Дінем Ліженем та Гукешем Доммараджу.

Індійський шахіст грав білими та обрав класичний варіант дебюту, на який Ліжень зреагував французьким захистом.

Партія розвивалась дуже динамічно, в якій кожен з шахістів міг здобути вирішальну перевагу.

Втім, протистояння завершилось внічию. В ендшпілі у Діня та Гукеша залишились два та три пішаки відповідно, а також по одній турі.

Наразі рахунок у матчі складає 6,5:6,5.

Фінальна партія із класичним контролем часу відбудеться завтра, 12 грудня об 11:00 за київським часом.

У випадку нічиєї, Ліженя та Гукеша очікує тай-брейк із контролем часу рапід та бліц.