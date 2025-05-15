Марія Музичук переграла колишню росіянку у передостанньому турі етапу Гран-прі

Відбувся восьмий тур шостого етапу Гран-прі ФІДЕ, який проходить в Австрії.

Марія Музичук переграла колишню росіянку Алєксандру Костєнюк, яка наразі представляє Швейцарію та піднялась у турнірній таблиці на шосте місце.

Зазначимо, що Костєнюк оголосила про зміну громадянства ще наприкінці 2022 року, а на початку повномасштабного вторгнення в Україну підписала відкритий лист очільнику Кремля із закликом припинити війну.

Лідерка етапу Анна Музичук не змогла скористатись нічиєю Цзінер з Баделько, "розписавши мирову" з Лелою Джавахішвілі. Українка має таку саму кількість очок як і китаянка та має зіграти краще, ніж суперниця в останньому турі, щоб одноосібно виграти Гран-прі Австрії.

У 9 турі Анна Музичук зіграє проти Вайшалі Рамешбабу, а на Марію очікує партія з Тань Чжуньї. Безпосередня конкурентка лідерки етапу, Чжу Цзінер, гратиме проти Костєнюк.

Для отримання путівки на Турнір претенденток за підсумками шести етапів Гран-прі Музичук потрібно одноосібно вигравати австрійський турнір.

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