Карлсен виставив на аукціон свої джинси, через які стався скандал на ЧС з рапіду

Чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен виставив на аукціон свої джинси, через які стався скандал на світовій першості з рапіду.

Про це норвежець повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Заборонені джинси – тепер можуть стати вашими. Я виставляю їх на аукціоні. Фраза, яку ніколи не думав, що напишу. Але ми тут. Усі отримані кошти підуть на благодійну програму Big Brothers Big Sisters", – написав Карлсен.

Джинси продаються на eBay за 8 тис. доларів після 35 ставок. Аукціон триватиме до 10 днів.

Нагадаємо, у них Карлсен вийшов на партію, після чого був дискваліфікований за порушення дрес-коду та відмову переодягатися.

Карлсен вважається одним з найкращих шахістів світу. Він утримує першу сходинку рейтингу протягом 14 років. 34-річний норвежець п'ять разів ставав чемпіоном світу з рапіду та вісім разів – з бліцу.

Окрім того, що Магнус представляє Team Liquid, він також є амбасадором Esports World Cup, багатотитульного турніру, в якому шахи вперше з'являться у 2025 році.