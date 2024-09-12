Ганьба дня: ексукраїнець Карякін увійшов у Раду Федерації РФ

Російський шахіст Сєргєй Карякін став членом Ради Федерації РФ від окупавної Автономної республіки Крим.

Про це повідомило російське пропагандистське видання ТАСС.

Карякін є зрадником України. Уродженець Сімферополя відмовився від українського громадянства на користь російського ще у 2009 року, а з 2014-го активно підтримує військову агресію проти своєї Батьківщини.

За відкриту підтримку повномасштабного вторгнення у березні 2022-го Карякін був відсторонений від міжнародних турнірів під егідою ФІДЕ (Міжнародна організація шахістів).

Прибічник путінського режиму регулярно відвідує окуповані території України. У лютому він був у Авдіївці, а зовсім нещодавно потрапив під атаку дронів на Харківщині.