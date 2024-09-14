Види спорту, які не набули популярності в Україні: у чому їхня особливість

14 вересня в Україні відзначають День фізичної культури та спорту.

На щастя, у нашій країні спорт став тим, що приносить задоволення. Для когось це звичайна пробіжка чи заняття в залі, а для когось це професійна історія. І саме профі стають для нас кумирами, прикладом чи мотивацією.

Однак ми звикли до традиційного боксу, тенісу, баскетболу, футболу чи легкої атлетики. Є не менш захопливі та видовищні види спорту, які поки не стали популярними або взагалі не отримали шанс в Україні.

Розповідаємо про низку видів спорту, про які, можливо, ви й не чули.

Лакрос

Лакрос — це найшвидша командна гра із твердим гумовим м'ячем, яка дуже популярна у США та Канаді. Ігровий снаряд переносять полем за допомогою кросів – сіток на довгій ручці. Поле для лакросу приблизно тих самих розмірів, що й футбольне. На його кінцях розташовані ворота завдовжки та завширшки 1,83 м.

Мета гри — закинути м'яч до воріт суперника. При цьому зараховуються лише голи з-за меж кола, яким обведені ворота.

В команді чоловіків десять гравців, у жіночій – 12. В чоловічому лакросі дозволені силові прийоми та контактна боротьба. А у жіночому — ні.

Українці познайомилися з цим видом спорту у 2010 році. Перша доросла команда була створена у Рівному — Ірокези. Згодом з’явилися вінницькі Вовки та київські Королі. Цей вид спорту стикається з труднощами, адже у нас немає належних умов. Командам доводиться займатися на шкільних полях та у спортзалах.

Лакрос досі не став популярним в Україні, хоча є змагання, є дорослі та дитячі команди. Можливо, у майбутньому він таки вийде на топ-рівень у нашій країні.

Що цікаво, цей вид спорту вже став олімпійським. Він буде представлений на Іграх-2028 у США.

Шахбокс

Здавалося б, що поєднали непоєднуване — шахи та бокс. Тут потрібно проявити не лише силу, а й розум.

Поєдинок може тривати від 6 до 12 раундів, тривалістю до 3 хвилин. У першому раунді суперники грають у шахи, у другому — боксують, потім чергують ці види спорту.

Перемога фіксується шаховим матом або нокаутом. Проте після поразки у шахах боксеру-опоненту дається вирішальний раунд боксу. Нокаутував — переміг. Якщо ні, тоді переможець визначається за підсумками шахової партії. Якщо в шахах нічия і нема нокауту – перемога за очками в боксі.

В Україні перший поєдинок провели у 2016 році в Чернівцях. Переможцем тоді став Ілля Шкварчук, який до цього певний час жив у Берліні та відвідував перший у світі клуб з шахбоксу.

Також у 2021 році турнір та майстер-клас провели у Львові. Після цього про шахбокс в Україні, схоже, забули.

Футдаблбол

Цей вид спорту придумали самі українці у 2007 році. Але, на жаль, чи, на щастя, розвинути не змогли.

Головна відмінність від звичайного футболу полягає в тому, що на полі присутні два м'ячі, які роблять гру більш складною та захопливою. Якщо один м'яч влучив у ворота, то гра другим триває доти, поки він не покине межі поля або його не зловить воротар. Теоретично в одні ворота може влетіти відразу два м’ячі.

Кількість замін — необмежена. Головне, щоб в обох командах була однакова кількість заявлених гравців. Формат матчу, як і у звичайному футболі, два тайми по 45 хвилин.

У 2010 році було проведено чемпіонат Києва. Команди грали у різних містах України та були розподілені на групи. Переможцем змагань стала команда Ера випускників Київського авіаційного інституту.

Футдаблбол не знайшов своїх прихильників, тож його розвиток в Україні призупинився.

Флорбол

Черговий вид спорту із дивною назвою, який відомий не багатьом. Однак у нашій країні він розвивається, а участь у турнірах беруть як дорослі команди, так і юніори.

Флорбол — це один із різновидів хокею з м’ячем. Матч проводять у закритому приміщенні з твердою поверхнею. Між собою змагаються 2 команди. Для гри використовують пластиковий м'яч і спеціальну ключку.

Поєдинок триває 3 періоди (по 20 хвилин), між якими є перерва (по 10 хвилин). Кожна команда може задіяти до 20 гравців. На майданчику повинно перебувати не більше, ніж 6 гравців.

Флорбол в Україні з'явився в 1997 році, але успіхів вдалося досягти аж у 2009-му, коли з’явилися меценати. Протягом усіх років цей вид спорту намагається розвиватися та залучати якомога більше спортсменів.

Однак головною проблемою залишається пасивність держави до розвитку. Тому нерозвинена спортивна інфраструктура є перешкодою. Та, попри це, Федерація флорболу України намагається популяризувати цей вид спорту.

Хортинг

Його створено для справжніх патріотів України та шанувальників національних традицій. Назва походить від острова Хортиця. Це місце, де розташовувалася Запорізька Січ — святиня українського козацтва.

Тут зібрано безліч елементів з різних єдиноборств: боротьби, самбо, дзюдо, карате, джиу-джитсу.

Є кілька видів хортингу: бойовий, козацький, фіт хортинг, військовий, поліцейський, дошкільний, шкільний та студентський. Також є кілька розділів: поєдинок, сутичка, форма і показовий виступ.

Основним розділом є поєдинок (2 раунди). Перший раунд називається "Сила". Спортсмени змагаються у боксерських рукавичках. Під час нього дозволений повний контакт, удари по голові, ногами, больові та задушливі прийоми.

Другий раунд називається "Честь". Бійці повинні зняти рукавички і шоломи, дозволені удари ногами в голову, корпус, по ногах і руках. Удари голими руками в голову заборонені.

У 2011 році відбувся перший чемпіонат України, а вже в 2015-му — перший чемпіонат світу, в якому взяли участь 165 спортсменів з 11 країн.

Зараз хостинг активно розвивається у нашій країні, а спортсмени виступають на міжнародних змаганнях. Зокрема, збірна України навесні 2024 року виграла чемпіонат світу серед юнаків, кадетів, юніорів та дорослих у розділах "Боротьба", "Сутичка", "Поліцейський самозахист", "Показовий виступ".