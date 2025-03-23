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Анна Музичук зазнала поразки в сьомому турі Гран-прі Кіпру

Володимир Максименко — 23 березня 2025, 08:08
Анна Музичук зазнала поразки в сьомому турі Гран-прі Кіпру
Анна Музичук
instagram.com/lennartootes

Відбулись партії сьомого туру четвертого етапу Гран-прі ФІДЕ, яке відбувається на Кіпрі.

Анна Музичук зазнала неочікуваної поразки від Ольги Баделько – російсько-білоруської шахістки з австрійським паспортом. Безпосередня конкурентка українки Чжу Цзінер переграла Дів'ю Дешмух та очолила турнірну таблицю.

Сестра Анни, Марія, зіграла внічию із Харікою Дроноваллі та поділяє з нею та Горячкіною 3-5 місце.

Сьогодні на сестер Музичук очікують партії восьмого туру – Анна зіграє проти Елізабет Петц, а Марія зустрінеться з Наною Джагнідзе.

Загальний призовий фонд Гран-прі складає 600 тисяч доларів, який розподіляється на шість етапів. У підсумку, дві найкращі шахістки Гран-прі потраплять до турніру претенденток.

Нагадаємо, що попередній етап Гран-прі ФІДЕ виграла росіянка Горячкіна.

ФІДЕ Шахи Анна Музичук Марія Музичук

Анна Музичук

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