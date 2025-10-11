Чоловіки продовжують лідирувати, жінки розійшлися миром із Німеччиною: результати українських збірних на Євро-
Чоловіча та жіноча збірні України з шахів продовжують виступи на чемпіонаті Європи 2025, який проходить у грузинському Батумі.
Черговий день виступів українські команди завершили без поразок.
Чоловіки провели поєдинок проти Франції. Матч завершився мінімальною перемогою "синьо-жовтих". Три українські шахісти звели матчі внічию, а вирішальну звитягу здобув Ігор Коваленко.
Жінки грали проти німкень. За чотири матчі було чотири нічийні результати.
Чоловіки
Україна – Франція 2,5:1,5
Руслан Пономарьов (2633) – Маркандріа Мауріззі (2624) – 1/2
Антон Коробов (2596) – Лоран Фрессине (2602) – 1/2
Ігор Коваленко (2669) – П'єр Лоран-Паолі (2570) – 1:0
Ігор Самуненков (2568) – Максим Лагард (2617) – 1/2
Жінки
Україна – Німеччина – 2:2
Анна Ушеніна (2407) – Діара Вагнер (2410) – 1/2
Інна Гапоненко (2340) – Ганна-Марі Клек (2328) – 1/2
Наталія Жукова (2305) – Жозефін Сафарлі (2276) – 1/2
Божена Піддубна (2265) – Лара Шульце (2319) – 1/2
Перемога дозволила чоловікам залишитися на першому місці. Українки ділять 2-4 місце з Німеччиною та Румунією, але відставання від команди Польщі складає уже 3 бали – полячки виграли всі 6 дуелей на турнірі.
Сьогодні українців очікують складні матчі. Чоловіки зійдуться з Нідерландами, а жінки проведуть гру проти Польщі.