Четверо українців фінішували поза чільною двадцяткою престижного турніру в Сент-Луїсі

Четверо українців завершили Saint Louis Masters поза чільною двадцяткою.

Найкращий результат серед наших спортсменів продемонстрував Віктор Матвіїшин – 24 місце та 5 очок за дев'ять турів (три перемоги та 4 нічиї).

Трохи нижче, на 28 позиції розмістився Богдан Біловіл, який також набрав п'ять залікових балів й таку саму кількість перемог, але має нижчий рейтинг.

Олексій Білич та Роман Пиріг фінішували на 48 та 50 місці відповідно, завершивши змагання з чотирма очками.

Змагання, яке відбувалось із класичним контролем часу (90 хвилин +30 секунд після першого ходу) виграв росіянин Міхаїл Антіпов, який виступає під прапором США. Загальний призовий фонд складав 100 000 доларів. Зірковий Фабіано Каруана посів друге місце, відставши від росіянина на пів очка.

Зауважимо, що Saint Louis Masters вважається одним з найпрестижніших у США й потрапити туди можна виключно через запрошенням організаторів.

Напередодні повідомлялось, що Анна та Марія Музичук візьмуть участь у шаховому фестивалі в Карлсруе.