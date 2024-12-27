Музичук йде 4-ю після перших двох днів чемпіонату світу з рапіду

Титулована українська шахістка Анна Музичук посідає 4 місце після перших двох днів чемпіонату світу з рапіду.

В українки 3,5 очки за 5 матчів. Музичук здолала американку Талію Сервантес Ландейро та Марту Гарсію з Іспанії. Також у неї три нічиї: з росіянкою Поліною Шуваловою, Афрузою Хамдамовою (Узбекистан) та Леєю Гаріфулліною (Аргентина).

Нагадаємо, рапід триватиме до 29 грудня, загалом учасники зіграють 11 матчів. Призові турніру складають $228,500. Далі розпочнеться ЧС із бліцу, який заплановано на 30 та 31 грудня.

Музичук – одна з найсильніших шахісток світу і четверта в історії, яка досягла рейтингу ЕЛО у 2600 балів. Чемпіонка світу з класичних шахів та рапіду, двічі перемагала на чемпіонаті світу з бліцу.

Детальніше про фаворитів чемпіонату світу з рапіду та бліцу можна почитати в матеріалі від Чемпіона.