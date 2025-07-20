Без сенсацій: зіграно перші партії 1/4 фіналу Кубку світу з шахів

Відбулись перші партії 1/4 фіналу Кубку світу з шахів серед жінок, в яких обійшлось без сенсацій.

Чинна чемпіонка світу з рапіду Хампі Конеру здолала кривдницю Анни Музичук Сонг Юсінь та підходить до другого поєдинку у поул-позиції.

Також свою перемогу здобула китаянка Лі Тінцзе – гросмейстерка переграла грузинську опонентку Нану Джагнідзе. В індійському дербі Дівьї Дешмух та Харіки Дроноваллі було зафіксовано нічию, як і в партії Тань Чжуньї та Вайшалі Рамешбабу.

Змагання відбувається за нокаут-системою. Гратиметься дві партії з класичним контролем часу (90 хвилин + 30 хвилин після 40-го ходу, +30 секунд за кожен наступний хід), а у випадку нічиєї граються ще партії з контролем часу рапід та бліц.

Дві найкращі шахістки змагання отримають путівку на Турнір претенденток, який визначить суперницю Цзюй Венцзюнь у майбутньому матчі за чемпіонство світу.

Нагадаємо, ексчемпіонка світу Анна Ушеніна завершила свої виступи на Кубку світу на стадії другого раунду, поступившись Вантіці Агровал.

Іменита Анна Музичук несподівано програла Сонг Юсінь та залишила турнір на стадії третього раунду. Юлія Осьмак та Марія Музичук завершили свою участь у 1/8 фіналу, поступившись Чжуньї та Джагнідзе відповідно.

Раніше повідомлялось, що 11 представників України візьмуть участь у "Великій швейцарці", зокрема Василь Іванчук та Руслан Пономарьов.