Шахова Олімпіада. Чоловіча збірна України зіграє з Аргентиною, жіночій протистоятиме Угорщина

У четвер, 19 вересня, у межах Шахової Олімпіади 2024, що триває в угорському Будапешті, відбудуться матчі восьмого раунду. Поєдинки проведуть у тому числі й збірні України.

Чоловіча команда зіграє проти аргентинських гросмейстерів, а жіноча поміряється силами із шахістками з Угорщини. Початок ігор – о 16:00 за київським часом.

Чоловічу команду України на шаховій Олімпіаді-2024 представляють: Андрій Волокітін, Василь Іванчук, Антон Коробов, Руслан Пономарьов та Ігор Коваленко. До складу нашої жіночої збірної входять: Юлія Осьмак, Ганна Ушеніна, Наталія Букса, Інна Гапоненко та Євгенія Долуханова.

Загалом відбудеться 11 турів, за підсумками яких і визначаться переможці. У змаганнях беруть участь гравці зі 194 країн, що є абсолютним рекордом турніру.