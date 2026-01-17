Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Zuffa Boxing оголосив склад учасників дебютного турніру в Лас-Вегасі

Олександр Булава — 17 січня 2026, 14:08
Zuffa Boxing оголосив склад учасників дебютного турніру в Лас-Вегасі
RingMagazine.com

Визначився склад учасників дебютного вечора боксу від Zuffa Boxing.

Про це повідомляє пресслужба промоушена.

Вечір боксу відбудеться 24 січня в Лас-Вегасі (США), який очолить поєдинок у першій середній вазі між ірландцем Каллумом Волшем (15-0, 11 КО) та мексиканцем Карлосом Окампо (38-3, 26 КО).

Волш востаннє бився у вересні 2025 року, коли одноголосним рішенням суддів переміг Фернандо Варгаса. Окампо у жовтні нокаутував Рікардо Бануелоса Кернаса в третьому раунді.

В головному карді турніру відбудуться наступні бої:

  • Хуліан Родрігес (24-1, 15 КО) – Каїн Сандовал (17-0, 15 КО)
  • Місаель Родрігес (15-0, 7 КО) – Остін Деанда (17-0, 11 КО)
  • Каллум Волш (15-0, 11 КО) – Карлос Окампо (38-3, 26 КО)

Зазначимо, що Zuffa Boxing є спільним проєктом, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті, а також президент WWE Нік Хан.

Напередодні чемпіон світу за версією IBF у першій важкій вазі австралієць Джей Опетая підписав контракт з Zuffa Boxin.

Бокс Волш

Бокс

All-in у Лас-Вегасі. Чому Усик хоче поставити все на зеро в поєдинку проти Вайлдера
Воррен зробив прогноз на потенційний бій Усик – Вайлдер
Бій на 150 тисяч глядачів: Усик може очолити рекордне шоу в США
"Залізний" Усик: чемпіон показав брутальне тренування з гирями та штангою
Для мене це бій мрії, – росіянин заговорив про потенційну битву з Ф'юрі

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік