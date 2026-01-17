Zuffa Boxing оголосив склад учасників дебютного турніру в Лас-Вегасі
Визначився склад учасників дебютного вечора боксу від Zuffa Boxing.
Про це повідомляє пресслужба промоушена.
Вечір боксу відбудеться 24 січня в Лас-Вегасі (США), який очолить поєдинок у першій середній вазі між ірландцем Каллумом Волшем (15-0, 11 КО) та мексиканцем Карлосом Окампо (38-3, 26 КО).
Волш востаннє бився у вересні 2025 року, коли одноголосним рішенням суддів переміг Фернандо Варгаса. Окампо у жовтні нокаутував Рікардо Бануелоса Кернаса в третьому раунді.
В головному карді турніру відбудуться наступні бої:
- Хуліан Родрігес (24-1, 15 КО) – Каїн Сандовал (17-0, 15 КО)
- Місаель Родрігес (15-0, 7 КО) – Остін Деанда (17-0, 11 КО)
- Каллум Волш (15-0, 11 КО) – Карлос Окампо (38-3, 26 КО)
Зазначимо, що Zuffa Boxing є спільним проєктом, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті, а також президент WWE Нік Хан.
Напередодні чемпіон світу за версією IBF у першій важкій вазі австралієць Джей Опетая підписав контракт з Zuffa Boxin.