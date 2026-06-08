Боришполець: Радію, що вийшло привезти пояс IBO Continental в Україну
Український боксер Андрій Боришполець (12-4, 5 КО) здобув дострокову перемогу над італійцем Стефано Рамундо (18-3, 4 КО) та завоював титул чемпіона IBO Continental у першій напівсередній вазі.
Чемпіон поспілкувався з бійцем щодо його емоцій від виграшу поясу, атмосфери під час вечору боксу в Італії та планів на майбутнє.
– Ви здобули титул IBO Continental, що ця перемога означає для вас?
– Радію, що вийшло завоювати цей титул та привезти пояс в Україну: В цілому, задоволений своїм виступом, але все одно є над чим працювати і куди рости.
– Багато хто не вірив у вашу перемогу, говорив про перевагу суперника, який боксував вдома, що тепер хочете сказати цим людям?
– Я і моя команда вірила. Я був готовий боксувати з цим суперником, у нас був чіткий план. Ми всі розуміли, що треба бути на голову вище в таких боях і були до цього повністю готові.
– Як вам італійські вболівальники та атмосфера вечора боксу?
– Мені сподобалось боксувати в Італії, гарна організація і чудова атмосфера.
– Ви виходили у ринг під легендарну пісню L'italiano, як публіка реагувала на ваш вихід?
– Ця пісня мені подобається, і я вирішив, що чому б не вийти під неї тут. Італійці не очікували, це було ефектно.
– Суперник витримував довго твої потужні удари, він здивував вас цим?
– Суперник був достатньо непоганим. Хочу зазначити те, що він боксував "чисто" – тому обійшлося без травм. Я вдячний йому за цей бій.
– Які ваші амбіції далі, з ким хотів би боксувати?
– Буду продовжувати боксувати далі. Все будете дізнаватися поступово.