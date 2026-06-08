Боришполець: Радію, що вийшло привезти пояс IBO Continental в Україну

Український боксер Андрій Боришполець (12-4, 5 КО) здобув дострокову перемогу над італійцем Стефано Рамундо (18-3, 4 КО) та завоював титул чемпіона IBO Continental у першій напівсередній вазі.

Чемпіон поспілкувався з бійцем щодо його емоцій від виграшу поясу, атмосфери під час вечору боксу в Італії та планів на майбутнє.

– Ви здобули титул IBO Continental, що ця перемога означає для вас?

– Радію, що вийшло завоювати цей титул та привезти пояс в Україну: В цілому, задоволений своїм виступом, але все одно є над чим працювати і куди рости.

– Багато хто не вірив у вашу перемогу, говорив про перевагу суперника, який боксував вдома, що тепер хочете сказати цим людям?

– Я і моя команда вірила. Я був готовий боксувати з цим суперником, у нас був чіткий план. Ми всі розуміли, що треба бути на голову вище в таких боях і були до цього повністю готові.

– Як вам італійські вболівальники та атмосфера вечора боксу?

– Мені сподобалось боксувати в Італії, гарна організація і чудова атмосфера.

– Ви виходили у ринг під легендарну пісню L'italiano, як публіка реагувала на ваш вихід?

– Ця пісня мені подобається, і я вирішив, що чому б не вийти під неї тут. Італійці не очікували, це було ефектно.

– Суперник витримував довго твої потужні удари, він здивував вас цим?

– Суперник був достатньо непоганим. Хочу зазначити те, що він боксував "чисто" – тому обійшлося без травм. Я вдячний йому за цей бій.

– Які ваші амбіції далі, з ким хотів би боксувати?

– Буду продовжувати боксувати далі. Все будете дізнаватися поступово.