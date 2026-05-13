Боришполець дізнався дату свого наступного бою: на кону стоятиме пояс IBO Continental

Колишній чемпіон України та WBC Ukraine Андрій Боришполець (11-4, 4 КО) свій наступній бій проведе проти 31-річного італійця Стефано Романо (18-2, 4 КО).

На кону стоятиме пояс IBO Continental у першій напівсередній вазі.

Поєдинок відбудеться 6 червня у Гроссето (Італія), в межах вечора боксу від Rosanna Conti Production.

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку, який відбувся 7 червня минулого року, Боришполець роздільним рішенням суддів програв Янісу Куриленку.