Куриленко у неймовірному поєдинку здолав Боришпольця

У столичному "Палаці Спорту" відбувся вечір боксу від промоутерських компаній Top Boxing Generation та BFL.pro, де головною подією став поєдинок за титули чемпіона України та WBC Ukraine у першій напівсередній вазі між Янісом Куриленком (14-1, 8 KO) та Андрієм Боришпольцем (11-4, 4 KO).

Перша половина бою пройшла за невеликої переваги Куриленка, за яким був темп та агресія. На це Боришполець намагався відповідати влучними ударами.

Завершальні раунди поєдинку нагадували бійку – боксери йшли в обмін ударами, де активнішим був Яніс. Він зміг забрати два останні раунди, які стали вирішальними на результат поєдинку.

У підсумку 10-раундовий бій завершися перемогою Куриленка роздільним рішенням суддів: 96:94, 95:95, 96:94.

Боксери вже зустрічалися між собою у грудні минулого року. Після 10 раундів драматичного двобою Куриленко вийшов переможцем роздільним рішенням суддів та відібрав чемпіонські титули.

Зазначимо, що в андеркарді українець Юрій Захарєєв здобув дострокову перемогу над словаком Борисом Недбалом, а Ярослав Харциз у першому раунді нокаутував представника Казахстану Дастана Садуулу. Також свій перший чемпіонський титул завоював Василь Чеботар.