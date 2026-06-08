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Радію, що вдалося привезти пояс в Україну: Боришполець – про перемогу в титульному бою

Сергій Шаховець — 8 червня 2026, 13:14
Радію, що вдалося привезти пояс в Україну: Боришполець – про перемогу в титульному бою
Андрій Боришполець та Стефано Рамундо
x.com/FPIBoxe

Чемпіон IBO Continental у першій напівсередній вазі Андрій Боришполець (12-4, 5 КО) висловився про перемогу над італійцем Стефано Рамундо (18-3, 4 КО).

Слова українського боксера цитує LuckyPunch.

Боришполець залишився задоволеним результатом поєдинку та здобутим титулом.

"Радію, що вдалося виграти бій, забрати титул та привезти пояс в Україну. Трішки сумував за боями, тому щасливий знову повернутися.

У цілому задоволений своїм боєм, але все одно ще є над чим працювати й куди рости. Хоч я давно не проводив поєдинків, але я все одно тренувався, багато спарингував та допомагав іншим у підготовці.

Я був готовий та мав чіткий план, тому й отримав відповідний результат", – сказав Боришполець.

Нагадаємо, що 6 червня Андрій Боришполець здобув дострокову перемогу над Стефано Рамундо у поєдинку за титул IBO Continental. Рефері зупинив бій у 10-му раунді після того, як "Акула" відправив італійця у нокдаун.

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