Радію, що вдалося привезти пояс в Україну: Боришполець – про перемогу в титульному бою
Чемпіон IBO Continental у першій напівсередній вазі Андрій Боришполець (12-4, 5 КО) висловився про перемогу над італійцем Стефано Рамундо (18-3, 4 КО).
Слова українського боксера цитує LuckyPunch.
Боришполець залишився задоволеним результатом поєдинку та здобутим титулом.
"Радію, що вдалося виграти бій, забрати титул та привезти пояс в Україну. Трішки сумував за боями, тому щасливий знову повернутися.
У цілому задоволений своїм боєм, але все одно ще є над чим працювати й куди рости. Хоч я давно не проводив поєдинків, але я все одно тренувався, багато спарингував та допомагав іншим у підготовці.
Я був готовий та мав чіткий план, тому й отримав відповідний результат", – сказав Боришполець.
Нагадаємо, що 6 червня Андрій Боришполець здобув дострокову перемогу над Стефано Рамундо у поєдинку за титул IBO Continental. Рефері зупинив бій у 10-му раунді після того, як "Акула" відправив італійця у нокдаун.