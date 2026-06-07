Українська "Акула" здобув перемогу нокаутом та завоював чемпіонський титул

Український боксер Андрій Боришполець (12-4, 5 КО) здобув дострокову перемогу над італійцем Стефано Рамундо (18-3, 4 КО).

Поєдинок відбувся 6 червня в італійському Орбетелло. Бій між українською "Акулою" та Рамундо став головним у межах вечора боксу. На кону стояв пояс чемпіона IBO Continental у першій напівсередній вазі.

Бій вийшов доволі конкурентним. У 9-му раунді суперники влаштували справжню зарубу, але у підсумку втрималися на ногах.

Все вирішилося в 10-му раунді. Боришполець провів серію ударів, відправивши Рамундо в нокдаун. Рефері розпочав відлік, а потім зупинив бій.

Боришполець здобув 12-ту перемогу на профі-рингу та завоював титул чемпіона IBO Continental.

Стефано Рамундо (Італія) – Андрій Боришполець (Україна) ТКО 10

🥊🏆 IBO Continentale Superleggeri

🏟️ Orbetello - 6/6/2026



🥊 Stefano Ramundo 🇮🇹 vs ANDRII BORYSHPOLETS 🇺🇦 (Boryshpolets Vince per TKO 10 Round)



🥊 Org. RC Cavini



🔥🇮🇹🥊 Onore a te, Stefano #Boxing #Boxer #Pugilato pic.twitter.com/COy90G0Wrf — FederPugilistica (@FPIBoxe) June 6, 2026

Нагадаємо, що востаннє Боришполець виходив на ринг у червні 2025 року. Тоді він поступився Янісу Куриленку (14-1, 8 KO) в реванші за титул WBC Ukraine, який відбувся в київському Палаці спорту.