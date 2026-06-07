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Українська "Акула" здобув перемогу нокаутом та завоював чемпіонський титул

Сергій Шаховець — 7 червня 2026, 08:28
Українська Акула здобув перемогу нокаутом та завоював чемпіонський титул
Андрій Боришполець
instagram.com/andreanobox/

Український боксер Андрій Боришполець (12-4, 5 КО) здобув дострокову перемогу над італійцем Стефано Рамундо (18-3, 4 КО).

Поєдинок відбувся 6 червня в італійському Орбетелло. Бій між українською "Акулою" та Рамундо став головним у межах вечора боксу. На кону стояв пояс чемпіона IBO Continental у першій напівсередній вазі.

Бій вийшов доволі конкурентним. У 9-му раунді суперники влаштували справжню зарубу, але у підсумку втрималися на ногах.

Все вирішилося в 10-му раунді. Боришполець провів серію ударів, відправивши Рамундо в нокдаун. Рефері розпочав відлік, а потім зупинив бій.

Боришполець здобув 12-ту перемогу на профі-рингу та завоював титул чемпіона IBO Continental.

Стефано Рамундо (Італія) – Андрій Боришполець (Україна) ТКО 10

Нагадаємо, що востаннє Боришполець виходив на ринг у червні 2025 року. Тоді він поступився Янісу Куриленку (14-1, 8 KO) в реванші за титул WBC Ukraine, який відбувся в київському Палаці спорту.

Андрій Боришполець

Андрій Боришполець

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