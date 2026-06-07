Українська "Акула" здобув перемогу нокаутом та завоював чемпіонський титул
Український боксер Андрій Боришполець (12-4, 5 КО) здобув дострокову перемогу над італійцем Стефано Рамундо (18-3, 4 КО).
Поєдинок відбувся 6 червня в італійському Орбетелло. Бій між українською "Акулою" та Рамундо став головним у межах вечора боксу. На кону стояв пояс чемпіона IBO Continental у першій напівсередній вазі.
Бій вийшов доволі конкурентним. У 9-му раунді суперники влаштували справжню зарубу, але у підсумку втрималися на ногах.
Все вирішилося в 10-му раунді. Боришполець провів серію ударів, відправивши Рамундо в нокдаун. Рефері розпочав відлік, а потім зупинив бій.
Боришполець здобув 12-ту перемогу на профі-рингу та завоював титул чемпіона IBO Continental.
Стефано Рамундо (Італія) – Андрій Боришполець (Україна) ТКО 10
Нагадаємо, що востаннє Боришполець виходив на ринг у червні 2025 року. Тоді він поступився Янісу Куриленку (14-1, 8 KO) в реванші за титул WBC Ukraine, який відбувся в київському Палаці спорту.