Беленюк: Людей, які критикують Ломаченка, зрозуміти можна

Народний депутат України та олімпійський чемпіон з грекоримської боротьби Жан Беленюк поділився своєю думкою стосовно конфлікту між боксером Василем Ломаченком і волонтерами Сергієм Притулою та Сергієм Стерненком.

Слова Беленюка наводить Blik.

"Я вважаю, що зараз потрібно найперше сконцентруватися на допомозі нашим військовим, а не займатися от такими історіями. Ці чвари ні до чого не приведуть. Позиція Василя мені не зрозуміла. Притула і Стерненко, певно ж, роблять акцент на тому, що Василь чітко не артикулює, не називає винних, не пише, хто ж саме розбомбив школу у Білгород-Дністровському.

З приводу адекватності чи не адекватності Ломаченка – питання до профільних спеціалістів, а не до мене, я ж не лікар. Людей, які критикують Ломаченка, зрозуміти можна. Погано, що й досі деякі лідери думок не мають чіткої позиції щодо військової агресії росії проти нашої держави", – заявив Беленюк.