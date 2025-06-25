Беленюк: Людей, які критикують Ломаченка, зрозуміти можна
Народний депутат України та олімпійський чемпіон з грекоримської боротьби Жан Беленюк поділився своєю думкою стосовно конфлікту між боксером Василем Ломаченком і волонтерами Сергієм Притулою та Сергієм Стерненком.
Слова Беленюка наводить Blik.
"Я вважаю, що зараз потрібно найперше сконцентруватися на допомозі нашим військовим, а не займатися от такими історіями. Ці чвари ні до чого не приведуть. Позиція Василя мені не зрозуміла. Притула і Стерненко, певно ж, роблять акцент на тому, що Василь чітко не артикулює, не називає винних, не пише, хто ж саме розбомбив школу у Білгород-Дністровському.
З приводу адекватності чи не адекватності Ломаченка – питання до профільних спеціалістів, а не до мене, я ж не лікар. Людей, які критикують Ломаченка, зрозуміти можна. Погано, що й досі деякі лідери думок не мають чіткої позиції щодо військової агресії росії проти нашої держави", – заявив Беленюк.
Нагадаємо, напередодні український боксер опублікував допис у Facebook, який був присвячений обстрілу свого рідного міста – Білгород-Дністровська. Однак не вказав, що саме росіяни завдали удару. На цей пост відреагували українські волонтери, які намагались дізнатись у боксера, хто саме обстріляв його рідне місто.