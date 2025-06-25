Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бокс

Беленюк: Людей, які критикують Ломаченка, зрозуміти можна

Олег Дідух — 25 червня 2025, 17:38
Беленюк: Людей, які критикують Ломаченка, зрозуміти можна
Жан Беленюк
Instagram

Народний депутат України та олімпійський чемпіон з грекоримської боротьби Жан Беленюк поділився своєю думкою стосовно конфлікту між боксером Василем Ломаченком і волонтерами Сергієм Притулою та Сергієм Стерненком.

Слова Беленюка наводить Blik.

"Я вважаю, що зараз потрібно найперше сконцентруватися на допомозі нашим військовим, а не займатися от такими історіями. Ці чвари ні до чого не приведуть. Позиція Василя мені не зрозуміла. Притула і Стерненко, певно ж, роблять акцент на тому, що Василь чітко не артикулює, не називає винних, не пише, хто ж саме розбомбив школу у Білгород-Дністровському.

З приводу адекватності чи не адекватності Ломаченка – питання до профільних спеціалістів, а не до мене, я ж не лікар. Людей, які критикують Ломаченка, зрозуміти можна. Погано, що й досі деякі лідери думок не мають чіткої позиції щодо військової агресії росії проти нашої держави", – заявив Беленюк.

Нагадаємо, напередодні український боксер опублікував допис у Facebook, який був присвячений обстрілу свого рідного міста – Білгород-Дністровська. Однак не вказав, що саме росіяни завдали удару. На цей пост відреагували українські волонтери, які намагались дізнатись у боксера, хто саме обстріляв його рідне місто.

Жан Беленюк війна Василь Ломаченко

Жан Беленюк

На це треба мати яйця, – Беленюк відреагував на скандал між Ломаченком та волонтерами
Юний борець, який проявив героїзм під час ракетної атаки на Суми, отримав нагороду від міської ради
Усик придбав на аукціоні трико Беленюка: сума вас здивує
Остання гастроль. Як Беленюка вмовляли повернутися на килим після початку повномасштабної війни
Харлан, Верняєв, Беленюк та багато інших: зірки українського спорту завітали на шоу "МастерШеф"

Останні новини