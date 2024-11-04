Макгрегор пояснив, чому Дюбуа та Джошуа мають провести реванш
Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор хоче побачити реванш між Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO) та Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).
Про це він сказав для talkSport.
"Я думаю, що під час виходу на ринг Джошуа відчував велику напругу. Він дуже добре розігрівся, можливо навіть занадто добре. Так що результат мене не здивував, Дюбуа – молодець. Я вважаю, що Джошуа теж робив хороші речі, але він робив. помилки, коли занадто захопився і почав бити Дюбуа задньою рукою.
Але я хочу знову побачити цей бій. У минулому Джошуа показав, що може вносити корективи та виправлення, як він зробив у поєдинку з Руїсом.
Я хотів би побачити, як він ще раз б'ється з Дюбуа. Даніель був феноменальним того вечора, і це буде складне завдання для Ентоні, але якщо хтось і здатний це зробити, то це Ей Джей", – сказав МакГрегор.
Раніше IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.
З Джошуа зняли тимчасову дискваліфікацію після поразки нокаутом, він вже готовий до виходу на ринг.
Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.