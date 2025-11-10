Заяс проведе бій проти Барау

Чемпіон WBO у першій середній вазі Ксандер Заяс (22-0, 13 КО) проведе бій з володарем титулу WBA Абассом Барау (17-1, 9 КО).

Про це повідомляє Top Rank Boxing.

Бій відбудеться 1 січня на арені Coliseo de Puerto Rico в Сан-Хуані, Пуерто-Рико.

Нагадаємо, Заяс у попередньому поєдинку провів захист проти мексиканця Хорхе Гарсії. Ксандер зумів захистити свій пояс, здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів.

Барау в останньому поєдинку переміг Йоеніса Теллеса.

Напередодні повідомлялося, що британський надважковаговик Мозес Ітаума свій наступний бій проведе в січні. Його суперником стане американець Джермейн Франклін