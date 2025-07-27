22 перемога у 22 роки: Ксандер Заяс у яскравому поєдинку захистив титул WBO
Сьогодні, 27 липня, на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" пуерторіканець Ксандер Заяс (22-0, 13 КО) провів захист проти мексиканця Хорхе Гарсії (33-5, 26 КО). На кону був титул WBO в легкій вазі (до 61,2 кг), яким володів Заяс.
Ксандер зумів захистити свій пояс, здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів.
У першому раунді чемпіон добре контролював дистанцію і часто "пристрілювався" по корпусу претендента. У другому Хорхе напропускав комбінацій у голову.
Гарсія у раунді №3 спробував тиснути, але Заяс продовжував влучати і другим номером. Поки що 0 шансів для мексиканця. Четверта трьохвилинка також була за Ксандером, але без наднебезпеки для жодного з боксерів.
Наступні 4 раунди боксери по черзі перехоплювали ініціативу. Але видно, що Гарсія викладався на повну, а ось Ксандер ще мав запас і сил, і ідей.
До честі Хорхе треба додати, що він з 5 раунду відкрив "друге дихання" і поєдинок уже не виглядав так односторонньо.
Пуерторіканець уже не був таким активним, але його опонент іноді ловив гав у захисті. У 12 раунді Хорхе був кращим, проте мобільніший Заяс без особливих проблем тікав від проблем "на велосипеді".
Мексиканець провів бій на характері. Ймовірно, забагато було втрачено в першій половині зустрічі.
Рішення... Одноголосна перемога Ксандера. Деякі записки, звісно, викликають питання. Гарсія перервав свою серію з восьми перемог поспіль, яка й дозволила йому отримати титульник.
Бокс – бій за титул WBO (до 61,2 КГ)
Ксандер Заяс (Пуерто-Ріко) – Хорхе Гарсія (Мексика) UD12 ((116:112, 118:110, 118:109)
Нагадаємо, коментатор UFC і подкастер Джо Роган заявив, що абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО) є одним з найкращих боксерів своєї вагової категорії в історії.