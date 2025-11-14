З Усиком та Кроуфордом: Хейні назвав власну п'ятірку найкращих боксерів світу

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні назвав свою п'ятірку найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Спортсмен поспілкувався з DAZN.

Так, на перше місце американець поставив Теренса Кроуфорда, а ось Олександр Усик опинився одразу поза ним.

П'ять найкращих боксерів за версією Девіна Хейні

Теренс Кроуфорд Олександр Усик Наоя Іноуе Дмітрій Бівол Джессі Родрігес

Haney names his top 5 pound for pound! 😳



Haney names his top 5 pound for pound! 😳

Buy Ring IV: Night of Champions NOW at https://t.co/FoiaUucafv | Nov 22 | Live exclusively on DAZN | @RingMagazine 🤳 pic.twitter.com/vCIwUXYH3r — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 10, 2025

Цікаво, що себе Девін Хейні у цей перелік не включив, хоча регулярно на публіці казав про свою спортивну велич.

Свій останній поєдинок боксер провів у травні 2025 року, коли переміг Хосе Раміреса. Перед цим Хейні програв Раяну Гарсії, але результат боя скасували через провалений допінг-тест суперника.

