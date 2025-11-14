Українська правда
З Усиком та Кроуфордом: Хейні назвав власну п'ятірку найкращих боксерів світу

Володимир Максименко — 14 листопада 2025, 13:19
Колишній чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні назвав свою п'ятірку найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Спортсмен поспілкувався з DAZN.

Так, на перше місце американець поставив Теренса Кроуфорда, а ось Олександр Усик опинився одразу поза ним.

П'ять найкращих боксерів за версією Девіна Хейні

  1. Теренс Кроуфорд
  2. Олександр Усик
  3. Наоя Іноуе
  4. Дмітрій Бівол
  5. Джессі Родрігес

Цікаво, що себе Девін Хейні у цей перелік не включив, хоча регулярно на публіці казав про свою спортивну велич.

Свій останній поєдинок боксер провів у травні 2025 року, коли переміг Хосе Раміреса. Перед цим Хейні програв Раяну Гарсії, але результат боя скасували через провалений допінг-тест суперника.

Раніше повідомлялось, що Хейні подав до суду на колишню дівчину із вимогою повернути усі подарунки.

