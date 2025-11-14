З Усиком та Кроуфордом: Хейні назвав власну п'ятірку найкращих боксерів світу
Девін Хейні
The Ring
Колишній чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні назвав свою п'ятірку найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.
Спортсмен поспілкувався з DAZN.
Так, на перше місце американець поставив Теренса Кроуфорда, а ось Олександр Усик опинився одразу поза ним.
П'ять найкращих боксерів за версією Девіна Хейні
- Теренс Кроуфорд
- Олександр Усик
- Наоя Іноуе
- Дмітрій Бівол
- Джессі Родрігес
Цікаво, що себе Девін Хейні у цей перелік не включив, хоча регулярно на публіці казав про свою спортивну велич.
Свій останній поєдинок боксер провів у травні 2025 року, коли переміг Хосе Раміреса. Перед цим Хейні програв Раяну Гарсії, але результат боя скасували через провалений допінг-тест суперника.
Раніше повідомлялось, що Хейні подав до суду на колишню дівчину із вимогою повернути усі подарунки.