Наступний бій Вайлдер може провести проти росіянина, якого перемагав Усик

Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 КО) може провести бій проти Мурата Гассієва (32-2, 25 КО).

Промоутер росіянина Ел Сієста звернувся до команди "Бронзового бомбардувальника" у соцмережі "Х".

"Вітаємо нашого брата з його перемогою над легендарним Чісорою. Деонтей, ти великий чемпіон, і для нас буде честю, якщо ти поборешся за титул WBA Мурата Гассієва наступного разу", – написав він.

32-річний Мурат є володарем титулу WBA Regular. Основним поясом володіє Олександр Усик (24-0, 15 КО).

WBA ще не прояснила свою позицію щодо бою Усик – Верховен. На кону там стоятиме лише титул WBC.

Якщо ця організація позбавить Олександра титулу, то він перейде до Гассієва. Для Вайлдера це буде чудовий шанс знову стати чемпіоном світу.

Нагадаємо, що "Бронзовий бомбардувальник" переміг Дерека Чісору роздільним рішенням суддів – 115:111, 112:115, 115:113. Цей бій мав би стати останнім у кар'єрі британця, проте після нього той не оголосив про це публічно, як очікувалось.

32-річний Гассієв був чемпіоном IBF та WBA в крузервейті, але втратив пояси у бою проти Олександра Усика. Він поступився українцю влітку 2018-го.