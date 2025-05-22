Непереможний австралійський чемпіон світу: Усик точно увійде в історію

Австралійський боксер Джастіс Хуні (12-0, 7 КО), який зараз володіє титулом WBO Global у хевівейті, високо оцінив досягнення Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Про це Хуні заявив у коментарі для Seconds Out.

"Він точно один із великих. Бути здатним пройти через різні дивізіони та утримувати титул чемпіона світу, і об'єднувати титули... Неймовірно сильне досягнення.

Потрібно бути єдиним у поколінні, щоб робити ці речі. Він точно увійде в історію, як один із великих.



Його бій проти Дюбуа? Не думаю, що буде нокаут. Якщо він виграє, то, я думаю, він виграє рішенням суддів", – сказав Хуні.