Непереможний австралійський чемпіон світу: Усик точно увійде в історію
Австралійський боксер Джастіс Хуні (12-0, 7 КО), який зараз володіє титулом WBO Global у хевівейті, високо оцінив досягнення Олександра Усика (23-0, 14 КО).
Про це Хуні заявив у коментарі для Seconds Out.
"Він точно один із великих. Бути здатним пройти через різні дивізіони та утримувати титул чемпіона світу, і об'єднувати титули... Неймовірно сильне досягнення.
Потрібно бути єдиним у поколінні, щоб робити ці речі. Він точно увійде в історію, як один із великих.
Його бій проти Дюбуа? Не думаю, що буде нокаут. Якщо він виграє, то, я думаю, він виграє рішенням суддів", – сказав Хуні.
26-річний Джастіс на аматорському рівні ставав чемпіоном світу серед юніорів, а також бронзовим призером чемпіонату світу серед дорослих.
Його найгучніша перемога відбулася у березні 2024 року, коли він здолав рішенням суддів Кевіна Лерену. Представник Південної Африки нещодавно брутально нокаутував українця Сергія Радченка.