Талановитий боксер хевівейту назвав, за рахунок чого Дюбуа може здолати Усика

Австралійський боксер Джастіс Хуні (12-0, 7 КО) визнав, що Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) з кожним поєдинком стає все краще, але він буде вболівати за Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Про це Хуні сказав у коментарі для Seconds Out.

"Я думаю, щоразу, коли Дюбуа виходить під світло прожекторів, він стає все кращим і кращим. Але мені просто подобається, як боксує Усик, його IQ на ринзі. Він знає свою справу. Я просто вважаю, що він буде надто розумним, надто непередбачуваним для Дюбуа. Якщо він зможе утримувати Усика протягом усього бою, то це буде добре. Але це важко, бо Усик дуже розумний. У цьому поєдинку я за Усика, але ти ніколи не знаєш заздалегідь. Як я казав, Дюбуа стає все краще і краще, як виходить у ринг", – заявив Джастіс.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

У тому двобої британець відправив українця в нокдаун забороненим ударом нижче поясу, через що суперечки тривають й досі.

Раніше Дюбуа дуже зухвало висловився про те, що буде "бойовою машиною" у другому поєдинку з Олександром.