Хуні переважив Вордлі перед боєм

Британський надважковаговик Фабіо Вордлі (18-0-1, 17 КО) та австралієць Джастіс Хуні (12–0, 7 КО) пройшли офіційну церемонію зважування перед боєм.

Австралійський боксер переважив свого опонента майже на 2 кг. Хуні показав на вагах показав 112,5 кг, Вордлі – 110, 2 кг.

Бій відбудеться 7 червня в Іпсвічі на стадіоні "Портмен". На кону стоятиме тимчасовий титул чемпіона світу WBA у надважкій вазі.

𝐇𝐨𝐦𝐞𝐜𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠 🔜



A stadium fight between two of the best in the division is just around the corner 🔥



Remaining tickets 👉 https://t.co/j5LxSk00Gw 🎟️#WardleyHuni | June 7th | @DAZNBoxing | Portman Road Stadium, Ipswich pic.twitter.com/P9X5oRu3BO — Queensberry Promotions (@Queensberry) June 6, 2025

Спочатку суперником Вордлі мав бути американець Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 КО). Однак останній знявся з двобою через травму плеча.

30-річний Вордлі востаннє виходив на ринг у жовтні минулого року. Тоді він технічним нокаутом у першому раунді переміг Фрейзера Кларка. Джастіс у січнц розібрався з Шоном Потгітером.