Хуні переважив Вордлі перед боєм
daznboxing
Британський надважковаговик Фабіо Вордлі (18-0-1, 17 КО) та австралієць Джастіс Хуні (12–0, 7 КО) пройшли офіційну церемонію зважування перед боєм.
Австралійський боксер переважив свого опонента майже на 2 кг. Хуні показав на вагах показав 112,5 кг, Вордлі – 110, 2 кг.
Бій відбудеться 7 червня в Іпсвічі на стадіоні "Портмен". На кону стоятиме тимчасовий титул чемпіона світу WBA у надважкій вазі.
Спочатку суперником Вордлі мав бути американець Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 КО). Однак останній знявся з двобою через травму плеча.
30-річний Вордлі востаннє виходив на ринг у жовтні минулого року. Тоді він технічним нокаутом у першому раунді переміг Фрейзера Кларка. Джастіс у січнц розібрався з Шоном Потгітером.