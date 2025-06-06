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Хуні переважив Вордлі перед боєм

Олександр Булава — 6 червня 2025, 18:32
Хуні переважив Вордлі перед боєм
daznboxing

Британський надважковаговик Фабіо Вордлі (18-0-1, 17 КО) та австралієць Джастіс Хуні (12–0, 7 КО) пройшли офіційну церемонію зважування перед боєм.

Австралійський боксер переважив свого опонента майже на 2 кг. Хуні показав на вагах показав 112,5 кг, Вордлі – 110, 2 кг.

Бій відбудеться 7 червня в Іпсвічі на стадіоні "Портмен". На кону стоятиме тимчасовий титул чемпіона світу WBA у надважкій вазі.

Спочатку суперником Вордлі мав бути американець Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 КО). Однак останній знявся з двобою через травму плеча.

30-річний Вордлі востаннє виходив на ринг у жовтні минулого року. Тоді він технічним нокаутом у першому раунді переміг Фрейзера Кларка. Джастіс у січнц розібрався з Шоном Потгітером.

Фабіо Вордлі Джастіс Хуні

Фабіо Вордлі

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