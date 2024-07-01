Один із лідер збірної України перейде у професіонали
Після Олімпійських ігор-2024 Ярослав Харциз здійснить повноцінний перехід з аматорського в професійний бокс.
Про це повідомив головний тренер збірної України Дмитро Сосновський. Його слова цитує Luckypunch.net.
"Сьогодні є такі хлопці, як Дмитро Замотаєв, Ярослав Харциз та Сергій Горсков - вони були лідерами команди, і вони вже оголосили, що далі.
Харциз хоче йти в професіонали, Горсков багато вірою і правдою відслужив боксу, як і Дмитро Замотаєв. Вони вже вирішили закінчити спортивну боксерську карʼєру. Можливо, тренерами будуть.
В кожного своє життя і зміна поколінь має місце навіть під час війни", — сказав Соновський.
Нагадаємо, свій перший бій у профі Харциз провів у грудні минулого року. Тоді він за два раунди здолав 42-річного Артема Айвазіді.