Ера Кличка: перша помста за брата та унікальний рекорд в історії гевівейту

14 жовтня 2000 року Володимир Кличко вперше став чемпіоном світу, відібрав титул WBO у американця Кріса Берда, якому до цього несподівано поступився його старший брат.

24 роки тому в України з’явився новий чемпіон світу з професійного боксу. Бій 24-річного Володимира Кличка проти 30-річного американця Кріса Берда в німецькому Кельні проходив під вивіскою "Помста за брата". За пів року до цього Кріс в Німеччині провів поєдинок з Віталієм Кличком і відібрав у нього титул чемпіона світу за версією WBO. Під час бою чинний мер Києва отримав серйозну травму плеча і був вимушений знятися з поєдинку.

"Помста за брата" вийшла неоднозначною. Володимир мав неабияку перевагу протягом всього бою, але не зумів нокаутувати рухливого американця. Українець впевнено виграв поєдинок за очками, повернув титул WBO під один сімейний дах Кличків і під час свого чемпіонського шляху встановив купу рекордів в 140-річній (!) історії гевівейту.

Наведемо лише один з них. Володимир був чемпіоном світу рівно 12 років (4 382 дні). Цей проміжок часу в гевівейті отримав назву Ера Кличка. Українець став чемпіоном 14 жовтня 2000 року і носив титул до 8 березня 2003 року, коли програв нокаутом південноафриканцю Коррі Сандерсу. Другий чемпіонський термін Кличка-молодшего виявився набагато тривалішим – з 22 квітня 2006 року до 28 листопада 2015 року.

Друге місце в цьому рейтингу посідає американець Джо Луїс, який був чемпіоном 11 років, 8 місяців, 8 днів (4 270 днів) – з 22 червня 1937 року по 1 березня 1949 року. На третьому місці – Мухаммед Алі, який був чемпіоном 9 років, 5 місяців і 5 днів (3 443 дні). У Алі було 3 чемпіонських терміни. Вперше він володів титулом з 25 лютого 1964 року по 11 березня 1969 року. Вдруге – з 30 жовтня 1974 року по 15 лютого 1978 року. Втретє – з 15 вересня 1978 року по 18 жовтня 1979 року.

На четвертому місці рейтингу – Леннокс Льюїс (8 років, 5 місяців і 13 днів, що дорівнює 3 086 днів). Уперше британець виграв титул 7 лютого 1997 року і володів їм до 22 квітня 2001 року. Вдруге – з 11 листопада 2001 року по 6 лютого 2004 року, коли в статусі чинного чемпіона оголосив про завершення кар’єри, так і не дав бій-реванш Віталію Кличку. Сам же Віталій займає почесне 5 місце рейтингу. Українець був чемпіоном 7 років, 5 місяців і 28 днів – всього 2 735 днів. Вперше з 26 червня 1999 року по 1 квітня 2000 року. Вдруге з 24 квітня 2004 року по 9 листопада 2005 року. Втретє з 11 жовтня 2008 року по 15 грудня 2013 року.

Шосте місце рейтингу в американця Ларрі Голмса, який був володарем титулу 7 років, 3 місяці, 12 днів – з 9 червня 1978 року до 21 вересня 1985 року. Сьоме – у ще одного американця Джека Демпсі, який виграв титул понад 100 років тому. Демпсі був чемпіоном 7 років, 2 місяці та 19 днів – з 4 липня 1919 року по 23 вересня 1926 року. 8 місце у Джона Саллівана –– 7 років і 10 днів. Джон був чемпіоном ще в 19-му сторіччі – з 29 серпня 1885 року по 7 вересня 1892 року. 9 місце в американця Джека Джонсона – 6 років, 3 місяці та 11 днів. Джек був чемпіоном на початку 20 століття – з 26 грудня 1908 року по 5 квітня 1915 року. Замикає десятку найкращих легендарний Евандер Холіфілд, який був власником титулу 6 років, 1 місяць та 1 день.

Тайсон Ф’юрі займає 12 місце рейтингу. Британець був чемпіоном 5 років, 1 місяць і 12 днів. 18 травня 2024 року Олександр Усик відібрав у Тайсона Фюрі титул WBC. Матч-реванш українця та британця відбудеться в Саудівської Аравії 21 грудня.