Берінчик через травму не зміг підготуватися до бою проти Девіса

Тренер українського боксера Дениса Берінчика (19-1, 9 КО) Станіслав Григорук заявив, що в українця була травма, яка завадила йому повноцінно підготуватися до бою.

Слова наставника передає Lb.ua.

"У Дениса була травма – розрив плечової губи. Саме це вплинуло на його підготовку до бою. Ця травма стала значною перешкодою, оскільки вона не дозволила йому повноцінно тренуватися та відновитися перед поєдинком.

Травма не дала йому зробити все те, на що він здатний у ринзі. Думаю, це ще й створило додатковий психологічний тиск і позначилося на його виступі безпосередньо на ринзі", – розповів Григорук.

Проте тренер також зазначив, що травма була не єдиним фактором невдалого виступу Берінчика.

Нагадаємо, бій завершився у четвертому раунді. Протягом поєдинку 36-річний українець двічі опинявся на настилі рингу. Після другого нокдауну Берінчик не зміг підвестися – Девіс здобув перемогу технічним нокаутом та забрав титул чемпіона світу за версією WBO.

Для Берінчика це перша поразка у професіональній кар'єрі. Він завоював вакантний титул WBO 18 травня 2024 року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете. Бій проти Кейшона Девіса був першим захистом титулу для українця.