Йому більше нічого доводити: інсайдер анонсував завершення кар'єри Усика

Відомий інсайдер Майк Коппінджер вважає, що чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) цього року оголосить про завершення кар'єри.

Цитує інсайдера ESPN.

"Усику більше нічого доводити, і насправді більше немає з ким битися після того, як він фактично очистив вершину суперважкої ваги. Олімпійський золотий призер двічі переміг Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі.

Це чотири сумарні перемоги над двома найкращими зірками дивізіону. Після цієї останньої перемоги над Ф'юрі Даніель Дюбуа вийшов на ринг, щоб закликати провести бій-реванш. Але чи матиме Усик мотивацію на реванш із суперником, над яким він уже домінував і зупинив його джебом?

Звичайно, для Усика є й інші бої. Якщо Джозеф Паркер переможе Дюбуа, коли вони зустрінуться 22 лютого за титул чемпіона світу за версією IBF, Усик може битися з Паркером за титул, який у нього було відібрано, щоб знову стати абсолютним чемпіоном. Потім є Мартін Баколе або переможець бою Чжилей – Кабаєл.

Але цього року Усику виповнюється 38 років, він заробив дев’ятизначну цифру за свою славетну кар’єру і, мабуть, найголовніше – досі живе в розтерзаній війною Україні зі своєю дружиною та дітьми", – розповів Коппінджер.