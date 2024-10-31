Тайсон: Всі мої досягнення – сміття. Я можу сказати, що проливав кров за сміття

Ексчемпіон світу Майк Тайсон (50-6, 44 KO) заявив, що зараз всі його досягнення у боксі нічого не варті.

Його слова наводить Worldboxingnews.

"Це сміття. Я можу сказати, що я проливав кров за сміття. Колись це означало дуже багато – коли ти ще маленький, це все для тебе. У мене є дружина і діти. У мене були всі задоволення, які тільки можна собі уявити, і все одно це не йде ні в яке порівняння з моєю дружиною і моїми дітьми. А вони мене люблять і хоч трохи поважають. Тож це навіть не може зрівнятися з цим. Не може. Навіть трохи", – заявив "Залізний Майк".

Зазначимо, що 15 листопада Тайсон проведе бій проти блогера Джейка Пола. У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій стався у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Майк є наймолодшим боксером в історії, що здобував чемпіонські титули за версіями WBC, WBA та IBF. Він також був першим боксером надважкої ваги, який володів поясами WBC, WBA та IBF водночас.