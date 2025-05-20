Ми не будемо чекати Баколе: Воррен – про наступні бої Ітауми

Промоутер Френк Воррен, який представляє британця Мозеса Ітауму (11-0, 9 KO), заявив, що до кінця року його клієнт проведе щонайменше три поєдинки.

Цитує промоутера Boxing 24/7.

"Біллі Нельсон (тренер Баколе) надіслав мені повідомлення щодо можливості організувати бій наприкінці цього року або наступного. Але Мозес не буде сидіти й чекати на нього, правда ж? Він займатиметься своєю справою, і хто знає — я очікую, що до кінця року Мозес проведе щонайменше ще три бої.

Мені не потрібно розкручувати Баколе — моя робота полягає в просуванні Мозеса Ітауми, і це все, що мене хвилює. Я думаю, що бій між Ітаумою і Хрговичем — це також хороша ідея. Я б не мав жодних заперечень, щоб організувати його ще цього року", – розповів Воррен.