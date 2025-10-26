Воррен: Я сидів у захваті, дивлячись на Вордлі

Промоутер Queensberry Promotions Френк Воррен після перемоги Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) над Джозефом Паркером (36-4, 24 КО) прокоментував бій.

Слова боксера цитує BBC.

"Він сказав, що хоче Усика, тож так і буде. Фабіо абсолютно має рацію у своїх словах – це 36-хвилинний бій, але йому потрібна лише одна секунда, і він раз за разом це доводить. Я сидів у захваті, дивлячись на людину, яка не мала жодного аматорського досвіду, провела лише 20 боїв і вийшла проти колишнього чемпіона світу. Іпсвіч має пишатися ним. Це була феноменальна вистава", – сказав Френк.

Вночі Фабіо Вордлі нокаутував новозеландця Джозефа Паркера в 11 раунді під час поєдинку за пояс титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі, який відбувся у Лондоні.

Таким чином, Вордлі став претендентом на поєдинок проти абсолютного чемпіона світу у цій вазі Олександра Усика.

Раніше Джо Паркер заявив, що хоче провести реванш проти Вордлі.