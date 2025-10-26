Він вявився міцніше, ніж я думав: Паркер відреагував на поразку від Вордлі
Новозеландець Джозеф Паркер (36-4, 23 КО) прокоментував свою поразку від Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО). Він визнав, що англієць виявився міцніше, ніж думалося.
Про це Паркер сказав у коментарі для IFL.tv.
"У момент зупинки почував себе добре. Але ж це не мені ухвалювати рішення про те, зупиняти бій чи ні.
Фабіо? Він виявився міцнішим, ніж я припускав. Відчував, що контролюю перебіг бою. Але я пропустив дуже потужну "бомбу". Ось і все.
Вважаю, що мені все ще є, що показати в рингу. Який сенс зараз лити сльози? Це нічого не змінить. Давайте проведемо реванш. Так, я хотів би зробити це ще раз", – заявив Паркер.
Нагадаємо, Вордлі нокаутував Паркера в 11 раунді. Після перемоги Фабіо викликав Усика на бій. Відеоогляд бою Вордлі – Паркер можна переглянути в цій новині.