Це точно не Джейк Пол: Воррен назвав наступного суперника Дюбуа

Промоутер Френк Воррен заявив, що наступним суперником його клієнта – чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF Даніеля Дюбуа може стати Джозеф Паркер.

Цитує промоутера talkSPORT.

"Я зустрічаюся з ним сьогодні, так що ми подивимося, куди рухаємось.

Ми майже досягли того, що нам потрібно, тож сподіваємося завершити це сьогодні-завтра і будемо готові оголосити про це.

Джозеф Паркер у списку, і він здобув кілька хороших перемог, але подивимося. Джейк Пол точно не в списку потенційних суперників", – сказав Воррен.