Це точно не Джейк Пол: Воррен назвав наступного суперника Дюбуа
Промоутер Френк Воррен заявив, що наступним суперником його клієнта – чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF Даніеля Дюбуа може стати Джозеф Паркер.
Цитує промоутера talkSPORT.
"Я зустрічаюся з ним сьогодні, так що ми подивимося, куди рухаємось.
Ми майже досягли того, що нам потрібно, тож сподіваємося завершити це сьогодні-завтра і будемо готові оголосити про це.
Джозеф Паркер у списку, і він здобув кілька хороших перемог, але подивимося. Джейк Пол точно не в списку потенційних суперників", – сказав Воррен.
Нагадаємо, 21 вересня Дюбуа переміг Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.
Паркер свій останній бій провів у березні проти Чжана Чжилея. Джозеф двічі побував у нокдауні – у третьому та восьмому раунді, проте зміг виграти бій у китайця роздільним рішенням суддів: 113:113, 114:112, 115:11 та став новим тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.