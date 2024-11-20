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Чемпіон Бокс

Це точно не Джейк Пол: Воррен назвав наступного суперника Дюбуа

Олександр Булава — 20 листопада 2024, 16:14
Це точно не Джейк Пол: Воррен назвав наступного суперника Дюбуа
Даніель Дюбуа
Getty Images

Промоутер Френк Воррен заявив, що наступним суперником його клієнта чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF Даніеля Дюбуа може стати Джозеф Паркер.

Цитує промоутера talkSPORT.

"Я зустрічаюся з ним сьогодні, так що ми подивимося, куди рухаємось.

Ми майже досягли того, що нам потрібно, тож сподіваємося завершити це сьогодні-завтра і будемо готові оголосити про це.

Джозеф Паркер у списку, і він здобув кілька хороших перемог, але подивимося. Джейк Пол точно не в списку потенційних суперників", – сказав Воррен.

Нагадаємо, 21 вересня Дюбуа переміг Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Паркер свій останній бій провів у березні проти Чжана Чжилея. Джозеф двічі побував у нокдауні – у третьому та восьмому раунді, проте зміг виграти бій у китайця роздільним рішенням суддів: 113:113, 114:112, 115:11 та став новим тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.

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