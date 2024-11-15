Воррен: Я не вірю, що Усик переможе Ф'юрі

Промоутер Френк Воррен зізнався, що планує провести реванш Даніеля Дюбуа з Олександром Усиком. Українець невдовзі проведе бій з Тайсоном Ф'юрі, інтереси якого представляє також Воррен.

Слова функціонера цитує Evening Standart.

"Даніель хоче бою за титул абсолютного чемпіона. Якщо Усик переможе Тайсона, а я не думаю, що він виграє, то ми влаштуємо реванш з Даніелем. Якщо Усик програє, це все одно буде чудовий реванш.

Мені було б трохи незручно організовувати бій Тайсона з Даніелем, адже вони двоє – мої клієнти, але все залежатиме від них", – сказав Воррен.