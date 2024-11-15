Воррен: Я не вірю, що Усик переможе Ф'юрі
Промоутер Френк Воррен зізнався, що планує провести реванш Даніеля Дюбуа з Олександром Усиком. Українець невдовзі проведе бій з Тайсоном Ф'юрі, інтереси якого представляє також Воррен.
Слова функціонера цитує Evening Standart.
"Даніель хоче бою за титул абсолютного чемпіона. Якщо Усик переможе Тайсона, а я не думаю, що він виграє, то ми влаштуємо реванш з Даніелем. Якщо Усик програє, це все одно буде чудовий реванш.
Мені було б трохи незручно організовувати бій Тайсона з Даніелем, адже вони двоє – мої клієнти, але все залежатиме від них", – сказав Воррен.
Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.
У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.