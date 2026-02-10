Дюбуа та Вордлі завершують угоду про бій
Чемпіоном світу за версією WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та ексчемпіон Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) завершують угоду щодо бою.
Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.
Поєдинок відбудеться 9 травня у Манчестері.
Відзначимо, що Вордлі наприкінці жовтня 2025-го нокаутував новозеландця Джозефа Паркера. Завдяки цій перемозі Фабіо став обов'язковим суперником для Усика, але українець уник даного протистояння.
Натомість Дюбуа у липні минулого року вдруге програв Усику, зазнавши третьої поразки у професіоналах.
Раніше сам Даніель заговорив про ймовірний поєдинок проти 31-річного земляка. "Динаміт" хоче знову стати чемпіоном. Також ветеран боксу Дерек Чісора вважає, що Дюбуа повернеться у ринг якраз боєм проти чемпіона світу за версією WBO.