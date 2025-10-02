Легендарний Льюїс закликав Усика завершити кар'єру

Легендарний британський боксер, колишній чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс закликав абсолютного чемпіона світу Олексадра Усика покинути спорт на вершині своєї кар'єри.

Цитує боксера Sky Sports.

"Тільки самому боксеру вирішувати, коли йти на пенсію. Він повинен відчути поштовх до того, що хоче завершити кар'єру. Але він може навчити багатьох молодих боксерів багатьом різним речам: відданості справі, наполегливій роботі, жертвам, адже він сам через це пройшов. Так що я б порадив Усику завершити кар'єру в його власний час, але зробити це на вершині, як зробив я.

Я думаю, що Усик би дуже добре показав себе в мою епоху, тому що він робить те, що робив Евандер Холіфілд. У цю епоху він переміг усіх великих бійців, усіх суперників, які стояли навпроти нього. Так що він виконав відмінну роботу.

Стати абсолютним чемпіоном – це найскладніше завдання, адже ти хочеш бути найкращим у боксі, забрати собі всі пояси і стати першим номером. Завжди є інші боксери, які не хочуть, щоб ти цього домігся. Вони стоять поруч, вони хочуть побити тебе, стати першим боксером, який тебе переможе. Тому ти повинен подбати про те, щоб піти на вершині", – сказав Льюїс.