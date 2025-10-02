Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Непереможний чемпіон готовий відновити кар'єру заради бою з Джошуа

Олександр Булава — 2 жовтня 2025, 22:59
Непереможний чемпіон готовий відновити кар'єру заради бою з Джошуа
Ентоні Джошуа
Getty Images

41-річний ексчемпіон світу у двох категоріях Андре Ворд (32-0, 16 КО) заявив, що готовий прийняти бій проти Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Цитує боксера Seconds Out.

"Білл Хейні хороший підбирач суперників. Треба віддати йому належне за те, як він мотивує сина, бачить хлопців і знає, коли з ними битися, а коли ні.

Смішно, але я ж раніше говорив про бій із Джошуа, а він Хейні знову підкинув мені цю думку три-чотири тижні тому, коли ми були в затоці.

Ми розмовляли, і я такий: знаєш що, я б взяв цей бій просто зараз", – сказав Ворд.

Ворд останній бій провів у червні 2017 року, здолавши Сергія Ковальова.

Раніше Едді Гірн, промоутер Джошуа, повідомив, що його клієнт може провести бій проти Тайсона Ф'юрі у 2026 році. Ентоні востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.

Ентоні Джошуа Андре Ворд

Ентоні Джошуа

Ексчемпіон світу порадив Джошуа завершити кар'єру
Ексчемпіон світу назвав переможця бою між Джошуа та Ф'юрі
Є три варіанти: Гірн назвав потенційних суперників Джошуа
Паркер хоче провести реванш з ексчемпіоном світу
Усик очолює рейтинг надважкої ваги від The Ring, Джошуа вибув

Останні новини