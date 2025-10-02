Непереможний чемпіон готовий відновити кар'єру заради бою з Джошуа

41-річний ексчемпіон світу у двох категоріях Андре Ворд (32-0, 16 КО) заявив, що готовий прийняти бій проти Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Цитує боксера Seconds Out.

"Білл Хейні хороший підбирач суперників. Треба віддати йому належне за те, як він мотивує сина, бачить хлопців і знає, коли з ними битися, а коли ні.

Смішно, але я ж раніше говорив про бій із Джошуа, а він Хейні знову підкинув мені цю думку три-чотири тижні тому, коли ми були в затоці.

Ми розмовляли, і я такий: знаєш що, я б взяв цей бій просто зараз", – сказав Ворд.