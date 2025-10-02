Непереможний чемпіон готовий відновити кар'єру заради бою з Джошуа
41-річний ексчемпіон світу у двох категоріях Андре Ворд (32-0, 16 КО) заявив, що готовий прийняти бій проти Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).
Цитує боксера Seconds Out.
"Білл Хейні хороший підбирач суперників. Треба віддати йому належне за те, як він мотивує сина, бачить хлопців і знає, коли з ними битися, а коли ні.
Смішно, але я ж раніше говорив про бій із Джошуа, а він Хейні знову підкинув мені цю думку три-чотири тижні тому, коли ми були в затоці.
Ми розмовляли, і я такий: знаєш що, я б взяв цей бій просто зараз", – сказав Ворд.
Ворд останній бій провів у червні 2017 року, здолавши Сергія Ковальова.
Раніше Едді Гірн, промоутер Джошуа, повідомив, що його клієнт може провести бій проти Тайсона Ф'юрі у 2026 році. Ентоні востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.