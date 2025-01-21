Він здатен це зробити: промоутер Володимира Кличка розповів про плани українця побити рекорд Формана

Том Лоффлер, промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Володимира Кличка, зробив заяву, що український боксер має чіткі плани щодо повернення до боксу.

Про це промоутер розповів в інтерв'ю ESNEWS.

" Володимир сказав, що він битиметься за титул та поб'є рекорд Джорджа Формана, тож побачимо. Йому 48 років, у березні буде 49. Якщо хтось і здатен це зробити, то це Володимир", – заявив Лоффлер.

Чутки про потенційне повернення Володимира Кличка в бокс почали з'являтися перед реваншем Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.

Повідомлялося, що українець хоче повернутися, щоб побити рекорд Джорджа Формана, ставши найвіковішим чемпіоном в історії.

Кличко також говорив, що не повернеться, якщо Усик переможе Ф'юрі. Нагадаємо, що Олександр захистив статус чемпіона світу.

Раніше стало відомо, що Володимир Кличко був визнаний кращим українським боксером за версією статистичного проєкту Boxrec.com.