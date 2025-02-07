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Белью оцінив шанси Кличка в поєдинку з Усиком

Олександр Булава — 7 лютого 2025, 16:02
Белью оцінив шанси Кличка в поєдинку з Усиком
Володимир Кличко
Getty Images

Колишній чемпіон світу в крузервейті Тоні Белью вважає, що український надважковаговик Володимир Кличко навіть у свій найкращий період не зміг перемогти земляка Олександра Усика.

Про це Белью розповів в інтерв'ю SportingTalk.

"Кличко не переміг би Усика на своєму піку. Просто Олександр абсолютно непідходящий для нього суперник.

До того ж я знаю, що вони друзі, тому їхній бій не відбудеться. Я б навіть не намагався звести їх. Я не думаю, що Усик хоче влаштувати щось подібне", — сказав Беллью.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в гевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.

Зазначимо, що востаннє Кличко боксував у 2017 році, коли поступився Ентоні Джошуа технічним нокаутом в 11 раунді.

Володимир Кличко Олександр Усик Тоні Белью

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