І це не Усик: ексчемпіон світу назвав найкращого боксера з часів легендарного Алі

Колишній чемпіон світу Біллі Джо Сондерс (30-1, 14 КО) розповів, кого з боксерів вважає найкращим із ери Мохаммеда Алі.

Його слова передає Ютуб-канал TalkSPORT.

Британець відзначив свого земляка Мозеса Ітауму.

"Люди можуть подумати, що я збожеволів. Та, думаю, він найкращий із тих, кого я бачив з часів Мохаммеда Алі. Він однаково класно рухається як на передній, так і на задній нозі. У нього є цей контрудар на ухилі. Він єдиний надважковаговик на моїй пам'яті, який може відтягнутися назад, вистрілити аперкотом із передньої руки та за частки секунди добити тебе ще двома-трьома ударами навздогін. Баланс, робота ніг, абсолютно все в ньому вражає. Я, мабуть, його найбільший фанат", – заявив Сондерс.

Наразі Ітаума готується до свого наступного двобою. 29 серпня 2026 року на арені "О2" у Лондоні Мозес протистоятиме хорвату Філіпу Хрговичу. На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі, яким раніше володів Олександр Усик.

Раніше британський супертяж Дерек Чісора запевнив, що "Новий Майк Тайсон" є тим єдиним бійцем, який може бути справжньою загрозою для будь-якого суперника.

Водночас зірковий проспект визначився зі своїм головним конкурентом на "корону" у гевівейті.