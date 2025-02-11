Непереможний український боксер пообіцяв вийти на наступний бій у футболці Динамо

Український боксер Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) заявив, що вийде на свій наступний поєдинок у футболці Динамо.

Про це боєць розповів у коментарі пресслужбі слотичного клубу.

Боксер відвідав матч киян проти данського Есб'єрга.

"Це було дуже несподівано, тому що я до останнього не знав, що Динамо гратиме на цьому стадіоні. Коли дізнався, була максимально радість, тому що це команда мого міста і команда, за яку я вболіваю з самого дитинства. Максимально приємно.

Вийти на бій у футболці Динамо? З величезною радістю, тому що це команда дитинства, близька до мого серця, тому я з радістю вийду.

У мене була ситуація, коли в минулому я в Києві виходив на бій у джерсі у київського Сокола, тому що мій молодший брат хокеїст. Він там грав. Тому я з радістю вийду у футболці Динамо на наступний бій", – сказав Сіренко.