Сіренко: В Україні є багато боксерів, які можуть прийти на зміну Кличкам та Усику

Усик увійшов до топ-10 найстарших чемпіонів в 140-річній історії гевівейту. Чи має він перспективи потіснити з цього рейтингу Віталія та Володимира Кличків? Чого нам очікувати від матчу-реваншу Усик – Тайсон Ф’юрі та чи варто звикати до того, що українські перемоги в гевівейті незабаром залишаться у минулому? Чемпіон обговорив ці питання з відомим українським боксером Владиславом Сіренком.

– Пане Владиславе, Усик може побити досягнення братів Кличків і стати найстаршим серед українських чемпіонів?

– Так, звісно, може, але для цього результату йому потрібно ще як мінімум три роки утримувати пояс чемпіона. Чому ні?

– Вже 21 грудня на Усика очікує матч-реванш із Тайсоном Ф’юрі. В ньому Олександру буде важче, ніж в першому бою? Яким вам бачиться сценарій цього поєдинку?

– У будь-якому випадку, бій буде важким для обох, тому що це поєдинок дуже високого рівня, де кожен викладатиметься на 100%. Але я думаю, що цей бій не буде таким важким для Олександра, оскільки він уже дуже добре знає свого суперника. Тайсон Ф'юрі, своєю чергою, теж його добре знає. Я вважаю, що вирішальним буде те, як кожен провів тренувальний табір, наскільки кожен готовий і хто зробив роботу над помилками.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі Getty Images

– У випадку перемоги над Тайсоном Ф’юрі на українця чекає бій з Дюбуа – знов за абсолютного чемпіона, адже Усик добровільно відмовився від чемпіонського поясу на користь Даніеля. Багатьох цей широкий жест Олександра здивував. А яку ви логіку бачите у цьому рішенні? Для чого Усик це зробив?

– Складно пояснити цей жест. Можливо, там було кілька різних причин – як особистих, так і якихось бізнесових, про які ми дізнаємося лише в майбутньому. Але в будь-якому разі, для мене особисто цей бій буде цікавим, тому що я думаю, що Даніель Дюбуа став кращим з того моменту, як він бився з Усиком уперше.

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– Судячи з усього, наступні бої Усика будуть проходити виключно в Саудівській Аравії? Як ви вважаєте, проведення великих спортивних та музичних івентів – правильна позиція саудитів, які таким чином в перспективі бажають знизити залежність своєї країни від природних копалин?

– Я думаю, що у саудитів однозначно є певний план, тому що вони вкладають величезні гроші в розвиток спорту, а також загалом у культуру розваг: спорт, шоу, концерти та подібні заходи. За це їм велика подяка, адже завдяки їм стали можливими дуже цікаві бої, які раніше навіть не з'являлися на горизонті. Я вважаю, що так, у них є певний план.

– Кар’єра українця зараз знаходиться і на піку, і водночас, на фінішній прямій. Хто прийде на зміну Усику в гевівейті?

– В Україні є дуже багато досить молодих і перспективних супертяжів, які в майбутньому зможуть зайняти місце таких чемпіонів, як Клички та Усик. Зі свого боку, я теж дуже наполегливо над цим працюю.

Михайло Реуцький для Чемпіона

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