Два чемпіонські титули, вісім боїв і незламний дух: у Києві відбувся турнір серед ветеранів

У Києві відбувся турнір Української ліги боксу учасників бойових дій. У програмі було вісім боїв за участю ветеранів та два професійні поєдинки. Артем "Грізлі" Хребет захистив титул чемпіона України, а Володимир "Кіпіш" Саєнко вперше здобув чемпіонський пояс.

Попри всі виклики, Київ прийняв вечір боксу, який об'єднав ветеранів війни та професійних спортсменів. Турнір Української ліги боксу учасників бойових дій спочатку планували провести в Обухові, однак через безпекові обставини зрештою перенесли його до столиці. Організатори наголошують, що для них було принципово провести цей захід, адже такі турніри дають ветеранам можливість повернутися до улюбленого спорту, випробувати себе на ринзі та знайти нові цілі й мотивацію в цивільному житті.

"Ми не могли скасувати турнір. Так, ми перенесли його з Обухова до Києва, але це було зроблено для того, аби все ж подія відбулася. Наші військові кажуть, що вони воюють за незалежність, за країну, за нашу культуру, а бокс – це її невід'ємна частина. Тому ще раз: ми не могли скасувати цей турнір. Я хочу подякувати всім, хто не залишився байдужим до нас і приєднався заради того, аби провести турнір. Вони приєдналися, бо у них є душа, є серце, та є розуміння, що потрібно робити заради майбутнього нашої країни. Ми всі разом і зробили турнір можливим ", – розповідає співзасновник Української ліги боксу ветеранів бойових дій Ігор Фаніян.

Ігор Фаніян (ліворуч) Українська ліга боксу ветеранів бойових дій

Головними подіями вечора стали два чемпіонські поєдинки. Артем "Грізлі" Хребет зустрівся з Романом "Феніксом" Івченком і вкотре захистив титул чемпіона України серед ветеранів у ваговій категорії понад 96 кг. В іншому бою Володимир "Кіпіш" Саєнко переміг Сергія "Героя" Герасименка та вперше здобув чемпіонський пояс у категорії до 75 кг.

Для "Грізлі" бокс став одним зі способів повернутися до активного життя після важкого поранення. До повномасштабного вторгнення він служив у Державній прикордонній службі, а в березні 2022 року знову долучився до війська. На Донбасі займався аеророзвідкою, а в червні 2023 року зазнав важкого поранення в боях на Луганщині, внаслідок якого втратив обидві ноги. Нині ветеран працює інструктором у школі БпЛА та бере участь у спортивних змаганнях.

На боксерських вечорах Хребет виступає ще з часів професійних шоу Spartabox.

"Я брав участь, напевно, в усіх вечорах боксу, які організовує Ігор Фаніян. Спочатку це були бої ветеранів в межах професійних вечорів від Spartabox, а тепер це вже великі турніри від Української ліги боксу ветеранів бойових дій. Це дуже крута ініціатива, яка дозволяє відчути адреналін рингу, перевірити себе один на один з суперником, а також відчути себе в якості боксера. Скажу вам, що це дуже непросто, я тепер розумію, що великі боксери готуються до боїв декілька місяців. Я радий бути чемпіоном України, сподіваюсь, захищатиму титул якомога довше", – поділився Артем Хребет.

Артем Хребет (ліворуч) Українська ліга боксу ветеранів бойових дій

Для Володимира Саєнка цей вечір також став особливим: перемога над Герасименком принесла йому перший титул чемпіона України серед ветеранів. Після бою боксер подякував рідним і друзям, які прийшли його підтримати, та зізнався, що вже хоче повернутися на ринг.

"Це мій перший титул чемпіона України. Емоції зашкалюють. Мене підтримували багато друзів, близьких, моя родина. Коли ти виходиш до рингу в залі, повному людей, і люди за тебе вболівають, це неймовірні відчуття. Вже хочу провести наступний бій і дякую Українській лізі ветеранів бойових дій за організацію таких турнірів. Для військових, які проходять реабілітацію, вони є дуже корисними і цікавими", – зауважив Володимир Саєнко.

Усього в межах турніру відбулося вісім ветеранських поєдинків:

Володимир Саєнко переміг Сергія Герасименка (75 кг);

Артем Хребет здолав Романа Івченка (96+ кг);

Дмитро Попов був сильнішим за Сергія Лазарєва (81 кг);

В'ячеслав Іващук та Валентин Панасенко завершили бій нічиєю (91 кг);

Денис Бондаренко переміг Олексія Лаптєва (86 кг);

Геннадій Бойко святкував перемогу над Олександром Ржевцевим (91 кг);

Андрій Колісніченко здолав Сергія Терещенка (86 кг);

Михайло Гавриш переміг Олексія Біленького (91 кг).

Українська ліга боксу ветеранів бойових дій

У професійній частині вечора боксу, 20-річний львів'янин Олег Гічва (7-0, 7 КО) переміг Тараса Головащенка (8-25-1, 3 КО) у першій середній вазі. Після шостого раунду Головащенко відмовився продовжувати бій, тож Гічва продовжив свою переможну серію: 7 професійних боїв і 7 дострокових перемог.

Ще один професійний поєдинок звів 38-річного Олексія Жука (8-5-0, 5 КО) з Обухова та хорвата Йосипа Пехара (11-9, 1 КО). Жук завершив бій технічним нокаутом у третьому раунді й завоював вакантний титул Інтернаціонального чемпіона за версією Universal Boxing Organization у важкій вазі.

Попри війну, ветеранський бокс в Україні продовжує розвиватися, а такі турніри дають військовим можливість повертатися до спорту, змагатися, здобувати чемпіонські титули та ставити перед собою нові цілі. Київський вечір боксу став ще одним кроком у цьому напрямку. Попереду нові поєдинки, нові чемпіони та нові історії ветеранів, які продовжують свій шлях уже на спортивному рингу.