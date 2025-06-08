Перша поразка в кар'єрі: брат Кейшона Девіса програв бій Олбрайту
Американський боксер Келвін Девіс (15-1, 8 KO) зазнав першої у кар'єрі поразки, поступившись у поєдинку проти Нахіра Олбрайта (17-2, 7 KO).
Вечір боксу відбувся в рідному місті боксера Норфолку, де головним боєм мала стати зустріч молодшого брата Келвіна Кейшона Девіса проти Едвіна Де Лос Сантоса. Однак двобій скасували через провалене зважування ексчемпіона WBO в легкій вазі.
Олбрайт розпочав зустріч першим номером та вже у другому раунді шокував суперника влучним ударом, однак рефері не зафіксував нокдаун. В 4-му раунді він провів ще одну класну атаку, Келвін врятувався клінчем.
Девіс зміг вирівняти бій у сьомій 3-хвилинці, коли провів потужну атаку завдяки аперкоту та лівому хуку. Однак цього виявилось недостатньо, у підсумку перемога Олбрайта рішенням суддів: 95-95, 96-94, 97-93.
Нагадаємо, напередодні Фабіо Вордлі сенсаційно переміг Джастіна Хуні в поєдинку за титул тимчасового чемпіона WBA у надважкій вазі.