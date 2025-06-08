Перша поразка в кар'єрі: брат Кейшона Девіса програв бій Олбрайту

Американський боксер Келвін Девіс (15-1, 8 KO) зазнав першої у кар'єрі поразки, поступившись у поєдинку проти Нахіра Олбрайта (17-2, 7 KO).

Вечір боксу відбувся в рідному місті боксера Норфолку, де головним боєм мала стати зустріч молодшого брата Келвіна Кейшона Девіса проти Едвіна Де Лос Сантоса. Однак двобій скасували через провалене зважування ексчемпіона WBO в легкій вазі.

Олбрайт розпочав зустріч першим номером та вже у другому раунді шокував суперника влучним ударом, однак рефері не зафіксував нокдаун. В 4-му раунді він провів ще одну класну атаку, Келвін врятувався клінчем.

CRASHING THE PARTY 😮



Albright is bringing the fight to Kelvin. pic.twitter.com/tDNR7j90qR — Top Rank Boxing (@trboxing) June 8, 2025

Девіс зміг вирівняти бій у сьомій 3-хвилинці, коли провів потужну атаку завдяки аперкоту та лівому хуку. Однак цього виявилось недостатньо, у підсумку перемога Олбрайта рішенням суддів: 95-95, 96-94, 97-93.

Keon Davis had his opponent CRAWLING on the canvas 😳 pic.twitter.com/bvZfRKeyUp — Top Rank Boxing (@trboxing) June 7, 2025

Нагадаємо, напередодні Фабіо Вордлі сенсаційно переміг Джастіна Хуні в поєдинку за титул тимчасового чемпіона WBA у надважкій вазі.